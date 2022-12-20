МЧС: В новогодние праздники пожары происходят каждые две минуты
В МЧС назвали пьянство взрослых основной причиной гибели детей при пожарах в Новый год
Чаще всего дети гибнут в пожарах на Новый год из-за злоупотребления алкоголем взрослыми. Об этом сказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Каждый Новый год сопровождается гибелью несовершеннолетних детишек. Основным сопутствующим фактором является чрезмерное употребление родителями и близкими спиртосодержащих продуктов и оставление детишек одних дома", — отметил он на пресс-конференции.
По его оценкам, в будничные дни возгорания происходят каждые пять минут, а в период новогодних каникул — каждые две, при этом людей гибнет в два раза больше. Усугубляют ситуацию отсутствие дома "первичных средств пожаротушения", дымовых и пожарных извещателей, ветхость электропроводки, добавил Еникеев.
Ранее Лайф назвал четыре самых низкокалорийных алкогольных напитка. Лидерами в списке стали светлое пиво и сухое вино. Кроме того, крепкое спиртное следует разбавлять безалкогольными напитками и делать лёгкие коктейли.
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