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20 декабря, 14:23

МЧС: В новогодние праздники пожары происходят каждые две минуты

В МЧС назвали пьянство взрослых основной причиной гибели детей при пожарах в Новый год

Чаще всего дети гибнут в пожарах на Новый год из-за злоупотребления алкоголем взрослыми. Об этом сказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Каждый Новый год сопровождается гибелью несовершеннолетних детишек. Основным сопутствующим фактором является чрезмерное употребление родителями и близкими спиртосодержащих продуктов и оставление детишек одних дома", — отметил он на пресс-конференции.

По его оценкам, в будничные дни возгорания происходят каждые пять минут, а в период новогодних каникул — каждые две, при этом людей гибнет в два раза больше. Усугубляют ситуацию отсутствие дома "первичных средств пожаротушения", дымовых и пожарных извещателей, ветхость электропроводки, добавил Еникеев.

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Татьяна Миссуми

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