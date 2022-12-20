Путин 21 декабря проведёт расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ

В среду, 21 декабря, в Национальном центре управления обороной состоится расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин. Об этом журналистам сообщили в Кремле. В рамках рабочей встречи ведомство подведёт итоги деятельности ВС РФ в уходящем году и обозначит задачи на грядущий.