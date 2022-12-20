Путин 21 декабря проведёт расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ
В среду, 21 декабря, в Национальном центре управления обороной состоится расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин. Об этом журналистам сообщили в Кремле. В рамках рабочей встречи ведомство подведёт итоги деятельности ВС РФ в уходящем году и обозначит задачи на грядущий.
Участниками расширенного заседания станут командования военных округов, видов и родов российских войск, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Ожидается, что всего в мероприятии посредством видеосвязи примут участие 15 тысяч должностных лиц ВС РФ.
Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Минск, где встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух стран.
ТАСС / Никольский Алексей