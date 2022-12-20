Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Россияне любят смотреть в новогодние праздники советскую классику, 26% опрошенных назвали "Иронию судьбы, или С лёгким паром!" лучшей комедией зимних каникул. Такие данные приводит kp.ru после проведённого опроса.

На втором месте — "Иван Васильевич меняет профессию", за него отдали голоса 19%. На третьем — "Морозко", красочный фильм Александра Роу поддержали 15% респондентов. Музыкальная комедия "Чародеи" набрала 8% голосов. А замыкает пятёрку лидеров американская лента "Один дома", без которой праздник не представляют 7% опрошенных.

Следом в рейтинге идут "Джентльмены удачи" (6%), "Карнавальная ночь" (5%), "Кавказская пленница" (5%), "Гарри Поттер" (5%), "Приходи на меня посмотреть" (4%). Примечательно, что ни герой Маколея Калкина, ни мальчик-волшебник в исполнении Дэниела Рэдклиффа не смогли составить достойную конкуренцию советским кинолентам. Но и современная киноиндустрия в России не может тягаться с наследием СССР. Россияне верны традициям и в сотый раз готовы пересматривать любимые фильмы.