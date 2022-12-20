Сенатором Совфеда от Херсонской области назначен Константин Басюк
Советник врио губернатора Херсонской области Константин Басюк. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Советник врио губернатора Херсонской области Константин Басюк стал сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом сообщили в областной администрации.
"Сенатором верхней палаты Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк", — говорится в сообщении администрации в Telegram.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначил представителем региона в Совете Федерации Дмитрия Ворону. До февраля текущего года он был руководителем Корпорации развития Крыма, после чего перешёл работать непосредственно в правительство республики. Также выбрали сенаторов Совфеда от Донецкой и Луганской народных республик.