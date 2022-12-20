Сенатором Совфеда от Херсонской области назначен Константин Басюк

Советник врио губернатора Херсонской области Константин Басюк стал сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом сообщили в областной администрации.

"Сенатором верхней палаты Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк", — говорится в сообщении администрации в Telegram.