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20 декабря, 14:47

Сенатором Совфеда от Херсонской области назначен Константин Басюк

<p>Советник врио губернатора Херсонской области Константин Басюк. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Советник врио губернатора Херсонской области Константин Басюк. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Советник врио губернатора Херсонской области Константин Басюк стал сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом сообщили в областной администрации.

"Сенатором верхней палаты Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк", — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Пасечник назначил второго сенатора от ЛНР в Совфеде

Пасечник назначил второго сенатора от ЛНР в Совфеде

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначил представителем региона в Совете Федерации Дмитрия Ворону. До февраля текущего года он был руководителем Корпорации развития Крыма, после чего перешёл работать непосредственно в правительство республики. Также выбрали сенаторов Совфеда от Донецкой и Луганской народных республик.

Ирина Фальке

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