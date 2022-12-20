Мазохистка Настенька и повёрнутый Шурик: Психолог раскрыла типы личности героев самых популярных советских фильмов

Психолог и психотерапевт Ирина Тебенева оценила героев самых популярных советских фильмов и поставила диагнозы, которые оказались, увы, неутешительными. Результаты публикует kp.ru.

Например, главная героиня сказки "Морозко", поведение которой у многих вызывало вопросы, оказалась девушкой с мазохистическим психотипом. На это указывает её покорность чужим жестоким решениям, считает врач.

Кадр из фильма" Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото © kino-teatr

"Её везут в лес, она смиренно это терпит, понимая, что произойдёт, переживая предательство отца-инфантила. Вообще во всех этих фильмах мужчины представлены жуткими инфантилами, а женщины садистическим радикалом, который всем управляет", — пояснила она.

По мнению психолога, русский народ не просто так любит "Морозко" и похожие сказки, которые "бьют точно в нерв, засевший в нас ещё в далёком прошлом". Такие фильмы будто учат терпеть и смиренно принимать все жизненные испытания, вслед за которыми потом якобы придёт вознаграждение.

Ещё одна девушка с повреждённой психикой — Надя из "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", которая от успешного мужчины ушла к пьяному незнакомцу. Героиня просто не смогла бы выжить со скучным Ипполитом, уверена Тебенева.

Надя из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото © kino-teatr.ru

"Есть стереотип о том, что советским женщинам как поколению бэби-бумеров порядочные стабильные мужчины не нравятся. Их психика жутко повреждена, и они просто не выживут с нормальным человеком без этих перипетий с эмоциями. Таким женщинам всегда нравятся более хулиганистые мужчины вроде Жени Лукашина. Он виноват. Он пьяный. Этим его можно шпынять и так строить с ним отношения", — считает она.

Кстати, сам Лукашин понятия не имеет, чего хочет, и на самом деле не готов ни к каким серьёзным отношениям, хоть и "прикрепился" к Наде. Роль сыграло и то, что мужчины выбирают партнёршу по матери — либо её копию, либо полную противоположность. Вот он и нашёл себе новую "мамочку" в лице девушки из Ленинграда, которая считает, что его надо спасать.

А вот фильм "Москва слезам не верит" про смирение и принятие ситуации такой, какая она есть. Катерина, которая добилась карьерных высот и стала директором химкомбината, практически отчаялась найти подходящую пару, из-за чего начала присматриваться даже к простому слесарю Гоше из электрички.

Катерина — героиня фильма "Москва слезам не верит". Фото © kino-teatr.ru

"Для своего времени это суперпрогрессивный фильм. Уже тогда было показано, что в России нехватка мужчин. А для успешных женщин их не хватает тем более. Если мужчина хотя бы более менее порядочный, с ним есть о чём поговорить, то уже и не обязательно, чтобы он был высокого статуса", — пояснила специалист.

При этом правда, которая вскрылась, так и будет стоять между Катериной и Гогой, который, к слову, так и не станет успешным. Однако не исключено, что ситуация будет развиваться иначе, ведь героине больше не нужно доказывать своему бывшему, что она справится и без него.

"Она увидела несчастного отца своей дочери, который как был оператором, так и остался им. Радикал доказывания исчерпан. Возможно, теперь она будет простой женщиной внутри семьи", — отметила психотерапевт.

Ещё одна странность — в отношении Шурика к жене Зине в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Он почти не реагирует на то, что она собирается уйти, и даже помогает собирать вещи. Как считает эксперт, всё из-за его мании изобретательства. К слову, он вообще может прожить и без женщины.

Шурик провожает жену Зину. Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию © kino-teatr.ru

"Существует такой тип мужчин, повернутых на своей идее. Они идут к своей цели и не способны замечать то, что происходит рядом. Женщина рядом с ним либо подстраивается под эти цели, либо она с ним просто не находится. Ведь он не будет тратить свое время и энергию на построение семейных отношений", — подчеркнула психолог.

Следующие на очереди психологического разбора преступники из "Джентльменов удачи". В героях этого фильма, которые очень быстро перевоспитываются и помогают милиции, Тебенева увидела повреждённых детей.

"В определённых обстоятельствах человек регрессирует. Например, в условиях ограничения свободы он вынужденно выбирает вожака. По сути это как "значимый взрослый" для ребёнка, опираясь на которого, человек будет выживать. И тогда этот вожак может им управлять теми же методами, как если бы он с детьми возился", — отметила психотерапевт.