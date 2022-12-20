Президент Хорватии Зоран Миланович разнёс премьер-министра Андрея Пленковича, предложившего обучать украинских военных на территории республики. В ответ на это он заявил, что Киев не союзник Загреба, и предложил ему отправиться самому повоевать на Украину. Его слова приводит Index.hr.

Ещё в ноябре хорватский премьер Андрей Пленкович призвал депутатов страны поддержать участие Загреба в программе военной помощи Киеву. Кроме того, он требовал от них проголосовать за обучение бойцов ВСУ на территории республики. Однако президент Миланович выступает против участия Загреба в данной программе. Позднее это решение не поддержал и парламент.

"Некоторые люди делают это (предлагают подобные инициативы. — Прим. Лайфа) ради своей задницы. <…> Украина нам не союзник. Её насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС", — заявил президент Хорватии в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Пленковича.

По его словам, данные действия хорватского премьера просто аморальны: он "вдалбливает моральный шантаж", хотя сам никакими моральными качествами не обладает. Вместо этого Миланович посоветовал Пленковичу самому отправиться на Украину и пополнить ряды ВСУ.