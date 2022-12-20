Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2022, 17:58
4342

Президент Хорватии публично открестился от Украины

Президент Хорватии Миланович заявил об отказе считать Украину союзником страны

Президент Хорватии Зоран Миланович разнёс премьер-министра Андрея Пленковича, предложившего обучать украинских военных на территории республики. В ответ на это он заявил, что Киев не союзник Загреба, и предложил ему отправиться самому повоевать на Украину. Его слова приводит Index.hr.

Ещё в ноябре хорватский премьер Андрей Пленкович призвал депутатов страны поддержать участие Загреба в программе военной помощи Киеву. Кроме того, он требовал от них проголосовать за обучение бойцов ВСУ на территории республики. Однако президент Миланович выступает против участия Загреба в данной программе. Позднее это решение не поддержал и парламент.

"Некоторые люди делают это (предлагают подобные инициативы. — Прим. Лайфа) ради своей задницы. <…> Украина нам не союзник. Её насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС", — заявил президент Хорватии в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Пленковича.

По его словам, данные действия хорватского премьера просто аморальны: он "вдалбливает моральный шантаж", хотя сам никакими моральными качествами не обладает. Вместо этого Миланович посоветовал Пленковичу самому отправиться на Украину и пополнить ряды ВСУ.

Президент Хорватии Миланович назвал премьера Пленковича украинским агентом
Президент Хорватии Миланович назвал премьера Пленковича украинским агентом

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Белоруссию российским союзником номер один. По его словам, в вопросе интеграции государства предпринимают шаги, соответствующие их интересам, без какого-либо принуждения.

BannerImage

ТАСС / AP / Salvatore Di Nolfi

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Хорватия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar