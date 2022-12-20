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20 декабря, 15:07

Совет Европы попросили заставить Германию выплатить Польше репарации

Замглавы МИД Польши попросил Совет Европы помочь в получении репараций от Германии

В попытке получить от Германии военные репарации Польша обратилась с просьбой помочь в этом вопросе к Совету Европы и ЮНЕСКО. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"В связи с тем что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами", — сказал Мулярчик в ходе брифинга.

Дипломат отметил, что Германия не заинтересована в сотрудничестве с Польшей по вопросу репараций. По его словам, государство не понесло ответственности и не восполнило потери, несмотря на множественные ноты и призывы. Вместе с тем он выразил надежду, что в СЕ помогут исправить ситуацию.

Польша не считает закрытым вопрос выплат Германией репараций за Вторую мировую войну

Польша не считает закрытым вопрос выплат Германией репараций за Вторую мировую войну

Напомним, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда заявлял, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии, а Берлин пообещал изучить её.

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Shutterstock

Николь Вербер

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