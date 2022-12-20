Совет Европы попросили заставить Германию выплатить Польше репарации

В попытке получить от Германии военные репарации Польша обратилась с просьбой помочь в этом вопросе к Совету Европы и ЮНЕСКО. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"В связи с тем что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами", — сказал Мулярчик в ходе брифинга.