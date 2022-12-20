Совет Европы попросили заставить Германию выплатить Польше репарации
Замглавы МИД Польши попросил Совет Европы помочь в получении репараций от Германии
В попытке получить от Германии военные репарации Польша обратилась с просьбой помочь в этом вопросе к Совету Европы и ЮНЕСКО. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
"В связи с тем что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами", — сказал Мулярчик в ходе брифинга.
Дипломат отметил, что Германия не заинтересована в сотрудничестве с Польшей по вопросу репараций. По его словам, государство не понесло ответственности и не восполнило потери, несмотря на множественные ноты и призывы. Вместе с тем он выразил надежду, что в СЕ помогут исправить ситуацию.
Напомним, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда заявлял, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии, а Берлин пообещал изучить её.
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