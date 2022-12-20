Си Цзиньпин считает бессмысленным затягивание украинского конфликта

Затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил в ходе разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай твёрдо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон", — сказал он.

Также китайский лидер отметил, что поддерживает Европу в проявлении стратегической независимости и надеется на создание в регионе сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры безопасности.