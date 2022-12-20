Мать-героиня из Подмосковья рассказала о встрече с Путиным в Кремле

Сегодня в Кремле при участии президента РФ Владимира Путина прошла церемония вручения государственных наград выдающимся россиянам, среди которых была мать-героиня Татьяна Салтыкова из Московской области. В беседе с телеканалом "360" она заявила, что находится под большим впечатлением от мероприятия.

"Владимир Владимирович этим [званием] поднимает статус многодетной семьи, многодетной матери. Труд, который мы вкладываем в детей, чтобы вырастить их добрыми и хорошими, вознаграждается на высоком уровне", — сказала она.

Татьяна призналась, что сильно волновалась в ходе церемонии. По её словам, это во время телетрансляции заметили и её родные. Однако такая реакция объяснима, ведь мероприятие вёл президент.

"Несмотря на то что мероприятие было добрым и хорошим, волнение было сильным. Наверное, это из-за того, что награду вручал президент", — объяснила Татьяна.