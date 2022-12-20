Неизвестная смертельная болезнь поразила десятки человек в Афганистане, гибнут дети

Вспышка неизвестного заболевания унесла жизни двух детей в провинции Забуль на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу местного депздрава, учреждённого правительством радикального движения "Талибан"*.

По его словам, за сутки в районе Шаджой на востоке провинции заразилось не менее 80 человек, двое детей умерли. О каком именно заболевании идёт речь, не сообщается. Среди основных симптомов инфекции — сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа.

Ранее Лайф писал, что в Британии от стрептококковой инфекции умерло 19 детей. До поступления этой информации сообщалось о смерти трёх детей — в Уэльсе и Северной Ирландии.