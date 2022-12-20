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20 декабря, 15:42

Неизвестная смертельная болезнь поразила десятки человек в Афганистане, гибнут дети

На юге Афганистана зафиксирована вспышка неизвестного смертельного заболевания

Вспышка неизвестного заболевания унесла жизни двух детей в провинции Забуль на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу местного депздрава, учреждённого правительством радикального движения "Талибан"*.

По его словам, за сутки в районе Шаджой на востоке провинции заразилось не менее 80 человек, двое детей умерли. О каком именно заболевании идёт речь, не сообщается. Среди основных симптомов инфекции — сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа.

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Ранее Лайф писал, что в Британии от стрептококковой инфекции умерло 19 детей. До поступления этой информации сообщалось о смерти трёх детей — в Уэльсе и Северной Ирландии.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hussein Malla

Ирина Фальке

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