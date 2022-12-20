Пятерых россиян развернули на границе с Молдавией из-за фальшивых британских виз
Погранполиция Молдавии не впустила пятерых россиян из-за поддельных британских виз
Пограничники Молдавии не впустили в страну пятерых граждан РФ, обнаружив у них в паспортах поддельные визы Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Сегодня около 10:15 (11:15 мск) рейсом Стамбул – Кишинёв прибыли пятеро граждан РФ, двое из них несовершеннолетние. <...> Иностранцам отказали во въезде в Молдавию", — заявили в погранполиции.
По словам сотрудников службы, в паспортах россиян были визы Великобритании с признаками подделки. Проверка подтвердила, что штампы были ненастоящими, поэтому иностранцев попросили покинуть территорию республики.
А ранее портал The Barents Observer сообщал, что Норвегия почти перестала выдавать визы россиянам. Формально это не так, а на практике за подачей документов, в том числе с приглашениями, следует отказ.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA