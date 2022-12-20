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20 декабря, 16:06

Пятерых россиян развернули на границе с Молдавией из-за фальшивых британских виз

Погранполиция Молдавии не впустила пятерых россиян из-за поддельных британских виз

Пограничники Молдавии не впустили в страну пятерых граждан РФ, обнаружив у них в паспортах поддельные визы Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня около 10:15 (11:15 мск) рейсом Стамбул Кишинёв прибыли пятеро граждан РФ, двое из них несовершеннолетние. <...> Иностранцам отказали во въезде в Молдавию", — заявили в погранполиции.

По словам сотрудников службы, в паспортах россиян были визы Великобритании с признаками подделки. Проверка подтвердила, что штампы были ненастоящими, поэтому иностранцев попросили покинуть территорию республики.

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А ранее портал The Barents Observer сообщал, что Норвегия почти перестала выдавать визы россиянам. Формально это не так, а на практике за подачей документов, в том числе с приглашениями, следует отказ.

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ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

Ирина Фальке
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