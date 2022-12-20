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20 декабря, 16:13

"Страшилище!": Жители Мончегорска пришли в ужас от жуткой Снегурочки

В Снегурочке из Мончегорска узнали родственницу жутковатой воронежской Алёнки

<p>В Мончегорске жители не довольны Снегурочкой. Фото © VK /<a href="https://vk.com/monchegorsk.gov_murman?w=wall-72545993_71357" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Администрация города Мончегорска</a></p>

В Мончегорске жители не довольны Снегурочкой. Фото © VK / Администрация города Мончегорска

Жители Мончегорска Мурманской области возмутились снежной скульптуре Снегурочки, которая им напомнила участника "Уральских пельменей" Сергея Рожкова. А приглашение администрации фотографироваться с "прекрасными и долгожданными" новогодними героями восприняли иронично.

"Дед Мороз и Снегурочка ждут у входа в парк. Приглашаем всех желающих сделать семейные фотографии с такими прекрасными и долгожданными гостями",написали местные власти в соцсети.

Тут же под постом посыпались недовольные комментарии, как только горожане не назвали Снегурочку, довольно упитанную и крепкую внешне, да ещё и с неженскими чертами лица: Страшилище, Снегурок, Бой-баба, Снегуриха, Суровая северная женщина. Однако некоторые пользователи не увидели проблемы: "Макияж наведёт и будет девица хоть куда".

"С каждым годом страшнее и страшнее. Для кого делали? Лепка не удалась! Это факт!", — написал один из комментаторов.

В администрации развели руками, мол, всем сразу не угодишь. Делать "пластику" лица Снегурочке никто не собирается. Поэтому стоять красавице до весны, а там оттепель поставит точку в этом конфликте вкусов.

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Как сообщалось, для знаменитой Алёнки нашли новое место — памятник установили у сити-парка "Град" в Воронеже. Ранее от статуи отказались жители села Новая Алёновка и возмутились, что не может такое чучело олицетворять основательницу посёлка.

Татьяна Миссуми

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