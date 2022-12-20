"Страшилище!": Жители Мончегорска пришли в ужас от жуткой Снегурочки

Жители Мончегорска Мурманской области возмутились снежной скульптуре Снегурочки, которая им напомнила участника "Уральских пельменей" Сергея Рожкова. А приглашение администрации фотографироваться с "прекрасными и долгожданными" новогодними героями восприняли иронично.

"Дед Мороз и Снегурочка ждут у входа в парк. Приглашаем всех желающих сделать семейные фотографии с такими прекрасными и долгожданными гостями", — написали местные власти в соцсети.

Тут же под постом посыпались недовольные комментарии, как только горожане не назвали Снегурочку, довольно упитанную и крепкую внешне, да ещё и с неженскими чертами лица: Страшилище, Снегурок, Бой-баба, Снегуриха, Суровая северная женщина. Однако некоторые пользователи не увидели проблемы: "Макияж наведёт и будет девица хоть куда".

"С каждым годом страшнее и страшнее. Для кого делали? Лепка не удалась! Это факт!", — написал один из комментаторов.

В администрации развели руками, мол, всем сразу не угодишь. Делать "пластику" лица Снегурочке никто не собирается. Поэтому стоять красавице до весны, а там оттепель поставит точку в этом конфликте вкусов.