Первый человек умер от гриппа в Пензенской области

В Пензенской области зарегистрирован первый случай смерти пациента после заражения гриппом в этом эпидемиологическом сезоне. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьёва.

"Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", — рассказала она.

Замминистра подчеркнула, что врачи сделали всё возможное для спасения человека, а также провели ряд телемедицинских консультаций с федеральными центрами, однако "заболевание оказалось сильнее" и не оставило шансов. Возраст скончавшегося не уточняется. Воробьёва добавила, что в регионе несколько граждан также попали в реанимацию с диагнозом ОРВИ.