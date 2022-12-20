Неизвестные в масках забросали кувалдами Посольство Финляндии в Москве

Посольство Финляндии в Москве сообщило, что неизвестные хулиганы забросали кувалдами территорию диппредставительства. Материального ущерба нанесено не было.

Неизвестные в масках закидали кувалдами финское посольство в Москве. Видео © t.me / mosmap

"Подтверждаем, что в отношении Посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд", — рассказали в посольстве ТАСС.

Ролик, подтверждающий этот факт, также распространился в социальных сетях. В финском диппредставительстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также нет.