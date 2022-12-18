Полиция Испании перехватила подозрительное письмо, адресованное консульству Украины

Испанские правоохранители перехватили письмо подозрительного содержания, которое было адресовано в украинское консульство в Барселоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

"В пятницу [предоставляющая почтовые услуги компания] Correos перехватила письмо. Мы подтвердили, что оно не содержало никаких взрывчатых веществ, и начали расследование", — сообщили в правоохранительных службах. По предварительным данным, внутри могли быть останки животных, передаёт Europa Press.