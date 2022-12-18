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18 декабря, 11:55

Полиция Испании перехватила подозрительное письмо, адресованное консульству Украины

Испанские правоохранители перехватили письмо подозрительного содержания, которое было адресовано в украинское консульство в Барселоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

"В пятницу [предоставляющая почтовые услуги компания] Correos перехватила письмо. Мы подтвердили, что оно не содержало никаких взрывчатых веществ, и начали расследование", — сообщили в правоохранительных службах. По предварительным данным, внутри могли быть останки животных, передаёт Europa Press.

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Ранее Посольство Украины в Мадриде получило бандероль с самодельной бомбой. Она была адресована послу. Когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. А позже ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос.

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ТАСС / Zuma

Оксана Попова

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