Президент "Оренбурга" подтвердил переход Сычевого в "Крылья Советов"

Президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Еремякин подтвердил переход нападающего Владимира Сычевого в "Крылья Советов".

"Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с "Крыльями". Всё к этому шло", — заявил он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Как утверждает "РБ Спорт", за Сычевого "Крылья" предложили "Оренбургу" 100 миллионов рублей, а самому футболисту — контракт на 3,5 года, зарплату в четыре миллиона и подъёмные в 35 миллионов.