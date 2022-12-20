Президент "Оренбурга" подтвердил переход Сычевого в "Крылья Советов"
Президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Еремякин подтвердил переход нападающего Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
"Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с "Крыльями". Всё к этому шло", — заявил он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Как утверждает "РБ Спорт", за Сычевого "Крылья" предложили "Оренбургу" 100 миллионов рублей, а самому футболисту — контракт на 3,5 года, зарплату в четыре миллиона и подъёмные в 35 миллионов.
А ранее Лайф рассказывал, кого нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев считает лучшим футболистом в мире — Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Он отказался прямо ответить на поставленный вопрос, намекнув на победителя ЧМ в Катаре.
ТАСС / Антон Новодережкин