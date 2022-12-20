Первые отделения "Движения первых" открыли в Москве, "Артеке" и "Орлёнке"
Первичные отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" начинают свою работу в школе в Москве, в международном детском центре "Артек" и во всероссийском детском центре "Орлёнок". Об этом сообщили в Минпросвещения.
"Первичные отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" появились в Москве, "Артеке" и "Орлёнке", — говорится в тексте.
В ведомстве напомнили, что отделения откроются во всех российских регионах, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. По словам директора "Орлёнка" Александра Джеуса, это поистине историческое событие, так как на наших глазах рождается масштабная организация, которая объединит ребят в возрасте от 6 до 18 лет. И главное — уже сделаны первые шаги, подчеркнул он.
Как сообщалось, в Москве с 18 по 20 декабря проходил первый съезд Российского движения детей и молодёжи. Он открылся под лозунгом "Мир детства = мир будущего". По итогам первого дня молодёжное объединение получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших. Главной целью проекта станет идея укрепления связей между поколениями, а также воспитание у молодёжи гражданственности и патриотизма.