Первые отделения "Движения первых" открыли в Москве, "Артеке" и "Орлёнке"

Первичные отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" начинают свою работу в школе в Москве, в международном детском центре "Артек" и во всероссийском детском центре "Орлёнок". Об этом сообщили в Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что отделения откроются во всех российских регионах, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. По словам директора "Орлёнка" Александра Джеуса, это поистине историческое событие, так как на наших глазах рождается масштабная организация, которая объединит ребят в возрасте от 6 до 18 лет. И главное — уже сделаны первые шаги, подчеркнул он.