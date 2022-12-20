Два самолёта ВВС Турции спустя 10 месяце вылетели из Киева на свою базу
Турция сообщила о возвращении двух застрявших на Украине в феврале военных самолётов
Два военно-транспортных самолёта турецких ВВС, находившиеся в киевском аэропорту Борисполь с 24 февраля, возвращаются в республику. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции.
Турецкое министерство обороны опубликовало видео с отправкой двух самолётов ВВС Турции на родину. Видео © Twitter / @tcsavunma
"Два наших самолёта А400М, направленные на Украину для оказания гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находившиеся в аэропорту Борисполь после закрытия воздушного пространства, начали возвращение на свою базу в Кайсери", — говорится в сообщении.
При этом турецкое военное ведомство не привело подробности, касающиеся получения разрешения на вылет своих воздушных судов.
Напомним, самолёты не могли улететь из Борисполя с 24 февраля из-за закрытия воздушного пространства. В Минобороны Турции тогда заявили, что они были направлены туда с гуманитарной помощью. В марте Анкара обратилась к Москве и Киеву с просьбой обеспечить безопасный вылет своих самолётов.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Wolfgang Kumm