Два самолёта ВВС Турции спустя 10 месяце вылетели из Киева на свою базу

Два военно-транспортных самолёта турецких ВВС, находившиеся в киевском аэропорту Борисполь с 24 февраля, возвращаются в республику. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции.

Турецкое министерство обороны опубликовало видео с отправкой двух самолётов ВВС Турции на родину. Видео © Twitter / @tcsavunma

"Два наших самолёта А400М, направленные на Украину для оказания гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находившиеся в аэропорту Борисполь после закрытия воздушного пространства, начали возвращение на свою базу в Кайсери", — говорится в сообщении.

При этом турецкое военное ведомство не привело подробности, касающиеся получения разрешения на вылет своих воздушных судов.