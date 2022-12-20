Двухлетний мальчик и его годовалый брат сгорели заживо при пожаре в Адыгее
Двое маленьких детей сгорели заживо при пожаре в частном доме в станице Дондуковской в Адыгее
Двухлетний мальчик и его годовалый брат погибли в результате страшного пожара в частном доме в Гиагинском районе Адыгеи. По данным СУ СК России по республике, малыши находились в здании одни. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Двухлетний мальчик и его годовалый брат сгорели заживо при пожаре в Адыгее. Видео © СУ СК России по Республике Адыгея
"По предварительным данным, 18 декабря 2022 года в частном домовладении, расположенном в станице Дондуковской, произошёл пожар. В доме на момент возгорания без присмотра взрослых находились двое малолетних детей: двухлетний и годовалый мальчики, тела которых обнаружены без признаков жизни", — уточнили в управлении.
Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, также была назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. Правоохранители допросили мать погибших малышей, свидетелей произошедшего. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, что виновник взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске, унёсшего жизни девяти человек, скончался. Трагедия произошла вечером 4 декабря в жилом доме на улице Мира. В результате взрыва обрушился один подъезд. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.
СУ СК России по Республике Адыгея