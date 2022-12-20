Двухлетний мальчик и его годовалый брат погибли в результате страшного пожара в частном доме в Гиагинском районе Адыгеи. По данным СУ СК России по республике, малыши находились в здании одни. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Двухлетний мальчик и его годовалый брат сгорели заживо при пожаре в Адыгее. Видео © СУ СК России по Республике Адыгея

"По предварительным данным, 18 декабря 2022 года в частном домовладении, расположенном в станице Дондуковской, произошёл пожар. В доме на момент возгорания без присмотра взрослых находились двое малолетних детей: двухлетний и годовалый мальчики, тела которых обнаружены без признаков жизни", — уточнили в управлении.