Госдума согласилась обязать чиновников докладывать о попытках дать им взятки

На пленарном заседании Госдумы в третьем, окончательном чтении принят закон, согласно которому лица, замещающие госдолжности субъектов РФ, обязаны уведомлять прокуратуру или другие уполномоченные органы о попытках дать им взятки.

"Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих госдолжности субъектов РФ, обязанность уведомлять <...> обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке.

Чиновники, уведомившие о попытке дачи взятки, будут находиться под защитой государства в соответствии с законодательством РФ, уточнили в пресс-службе. Поправки разработаны в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 гг.