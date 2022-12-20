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Опубликовано 20 декабря 2022, 20:37

Госдума согласилась обязать чиновников докладывать о попытках дать им взятки

Госдума приняла закон, обязующий чиновников уведомлять о склонении к коррупции

На пленарном заседании Госдумы в третьем, окончательном чтении принят закон, согласно которому лица, замещающие госдолжности субъектов РФ, обязаны уведомлять прокуратуру или другие уполномоченные органы о попытках дать им взятки.

"Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих госдолжности субъектов РФ, обязанность уведомлять <...> обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке.

Чиновники, уведомившие о попытке дачи взятки, будут находиться под защитой государства в соответствии с законодательством РФ, уточнили в пресс-службе. Поправки разработаны в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 гг.

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Ранее Госдума во II чтении приняла законопроект о пожизненном сроке за диверсии. Предлагается дополнить УК РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.

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LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке
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