Команда Байдена поддержала включение $45 млрд для Украины в бюджет

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает попытки конгрессменов включить в бюджетный законопроект помощь Киеву в размере 45 млрд долларов, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, администрация "приветствует это дополнительное финансирование с тем, чтобы помочь продолжить оказывать поддержку Украине". Кирби также пояснил, что речь, в частности, идёт о "значительной помощи в сфере безопасности".