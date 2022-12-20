Команда Байдена поддержала включение $45 млрд для Украины в бюджет
Белый дом поддержал включение $45 млрд для Киева в законопроект о бюджете
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает попытки конгрессменов включить в бюджетный законопроект помощь Киеву в размере 45 млрд долларов, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, администрация "приветствует это дополнительное финансирование с тем, чтобы помочь продолжить оказывать поддержку Украине". Кирби также пояснил, что речь, в частности, идёт о "значительной помощи в сфере безопасности".
Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что Конгресс объявил войну интересам США, одобрив увеличение бюджета для помощи Украине. Также журналист призвал поскорее закончить социальный эксперимент по экспорту либеральной демократии.
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