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20 декабря, 18:04

Слуцкий заметил у НАТО все шансы развалиться изнутри

Слуцкий заявил, что у НАТО есть все шансы развалиться изнутри

Глава международного Комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что России и Китаю не нужно стараться для развала НАТО, потому что этот процесс могут спровоцировать протекающие внутри альянса процессы. Так он отреагировал на слова посла США в альянсе Джулианн Смит о "коварных" стратегиях Москвы и Пекина по ослаблению военного блока.

"Все уже не помнят, как президент Франции Макрон говорил о смерти мозга альянса. А ведь во многом он был прав. Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект "Антироссия" на Украине, сегодняшнего кризиса не было бы и в помине", — напомнил политик в своём телеграм-канале.

Слуцкий подчеркнул, что "альянс имеет все шансы развалиться изнутри", а в авторитетной американской прессе и вовсе заявили, что единственная возможность закончить украинский кризис — выход США из НАТО.

"И в Европе, уверен, не избежать несварения от всё больше протухающей американской гегемонии", заключил он.

В ЛДПР опровергли сообщения о том, что Слуцкий и Бут попали под обстрел в ЛНР

В ЛДПР опровергли сообщения о том, что Слуцкий и Бут попали под обстрел в ЛНР

Напомним, Макрон заявил, что НАТО в коме из-за гибели мозга. Эти слова вызвали широкий резонанс в политическом руководстве западных стран. В частности, Дональд Трамп, который тогда был президентом США, назвал заявление французского коллеги оскорбительным. А в марте этого года Макрон подтвердил своё заявление о "смерти мозга" НАТО.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Матвей Шандрыголов

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