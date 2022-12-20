Слуцкий заметил у НАТО все шансы развалиться изнутри

Глава международного Комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что России и Китаю не нужно стараться для развала НАТО, потому что этот процесс могут спровоцировать протекающие внутри альянса процессы. Так он отреагировал на слова посла США в альянсе Джулианн Смит о "коварных" стратегиях Москвы и Пекина по ослаблению военного блока.

"Все уже не помнят, как президент Франции Макрон говорил о смерти мозга альянса. А ведь во многом он был прав. Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект "Антироссия" на Украине, сегодняшнего кризиса не было бы и в помине", — напомнил политик в своём телеграм-канале.

Слуцкий подчеркнул, что "альянс имеет все шансы развалиться изнутри", а в авторитетной американской прессе и вовсе заявили, что единственная возможность закончить украинский кризис — выход США из НАТО.