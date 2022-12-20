Ребёнок изуродовал себе лицо турбо-зажигалкой в Леруа-Мерлен

Маленький житель Екатеринбурга случайно травмировал себе лицо турбозажигалкой из магазина, которую принял за игрушку. Инцидент случился на кассе гипермаркета "Леруа-Мерлен", сообщает E1.ru.

Разгневанный отец пострадавшего ребёнка снял на видео кассы с зажигалками в гипермаркете, где одной из них мальчик прожёг себе щёку. Видео © E1.RU

Как рассказал изданию отец мальчика, малыш увидел на кассе предметы, похожие на безобидные игрушки, взял одну из них поиграть и прожёг себе щёку. Мальчика госпитализировали в больницу с ожогом лица второй степени.

В описании к такой зажигалке указано, что её турбомощность — 0,7 кВт, максимальная температура пламени — 1000 °С, расход газовой смеси — 3 г/час, топливо — высокоочищенный бутан. Несмотря на это, товар расположен в месте, где до него легко могут добраться даже маленькие дети.

Руководство ретейлера и отец мальчика собирались написать друг на друга заявления в полицию, однако позже решили этого не делать. В магазине, где произошёл инцидент, случившееся пока не прокомментировали.