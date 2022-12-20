Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине. Соответствующее распоряжение главы государства появилось на официальном портале правовой информации.
Данную группу возглавил первый зампред Совфеда Андрей Турчак. В её состав вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семён Пегов и Евгений Поддубный.
Ранее сегодня Путин вручил орден Мужества военному корреспонденту и автору проекта WarGonzo Семёну Пегову. Журналист скромно сказал, что настоящие герои — это наши солдаты на передовой, а также обычные люди, не бросившие родную землю. Это водители автобусов в зоне СВО, а также врачи, оперирующие под обстрелами, и многие другие. А после церемонии Пегов дал чувствам волю и отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле.