Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

Ранее сегодня Путин вручил орден Мужества военному корреспонденту и автору проекта WarGonzo Семёну Пегову. Журналист скромно сказал, что настоящие герои — это наши солдаты на передовой, а также обычные люди, не бросившие родную землю. Это водители автобусов в зоне СВО, а также врачи, оперирующие под обстрелами, и многие другие. А после церемонии Пегов дал чувствам волю и отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле.