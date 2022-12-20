Путин на встрече с Пасечником назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной

Обстановку в Луганской Народной Республике до сих пор можно считать сложной, в связи с этим безопасность людей остаётся ключевым вопросом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

"Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остаётся весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей", — сказал Путин.

При этом начать обсуждение президент предложил с "хозяйственных вопросов — экономики, социальной сферы, здравоохранения" — и попросил Пасечника рассказать о работе по этим направлениям.

"А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам", — добавил Путин.