Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 18:28

Путин на встрече с Пасечником назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной

<p>Владимир Путин на встрече с Леонидом Пасечником. Фото © Kremlin.ru</p>

Владимир Путин на встрече с Леонидом Пасечником. Фото © Kremlin.ru

Обстановку в Луганской Народной Республике до сих пор можно считать сложной, в связи с этим безопасность людей остаётся ключевым вопросом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

"Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остаётся весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей", — сказал Путин.

При этом начать обсуждение президент предложил с "хозяйственных вопросов — экономики, социальной сферы, здравоохранения" — и попросил Пасечника рассказать о работе по этим направлениям.

"А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам", — добавил Путин.

Пасечник назначил второго сенатора от ЛНР в Совфеде

Пасечник назначил второго сенатора от ЛНР в Совфеде

Ранее глава государства заявил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе выполнения задач спецоперации.

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров