Путин на встрече с Пасечником назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной
Владимир Путин на встрече с Леонидом Пасечником. Фото © Kremlin.ru
Обстановку в Луганской Народной Республике до сих пор можно считать сложной, в связи с этим безопасность людей остаётся ключевым вопросом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.
"Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остаётся весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей", — сказал Путин.
При этом начать обсуждение президент предложил с "хозяйственных вопросов — экономики, социальной сферы, здравоохранения" — и попросил Пасечника рассказать о работе по этим направлениям.
"А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам", — добавил Путин.
Ранее глава государства заявил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе выполнения задач спецоперации.