Путин и Пасечник обсудили тему приватизации угольных шахт в ЛНР
Путин заверил Пасечника, что ЛНР не будут навязывать решений по приватизации угольных шахт
Владимир Путин на встрече с Леонидом Пасечником. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник на встрече с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, что руководству ЛНР не станут навязывать решений по теме приватизации угольных предприятий.
"В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Но это совсем не значит, что в ЛНР не может быть предприятий с государственной формой собственности. Никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией либо принятием каких-то других решений в области собственности", — подчеркнул глава государства.
Путин заметил, что решения по судьбе шахт должны принять власти республики. Он призвал Пасечника сделать так, как тот считает нужным.
Также в ходе встречи Путин назвал обстановку в Луганской Народной Республике весьма сложной. Он заметил, что безопасность людей остаётся ключевым вопросом.