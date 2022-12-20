Путин и Пасечник обсудили тему приватизации угольных шахт в ЛНР

"В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Но это совсем не значит, что в ЛНР не может быть предприятий с государственной формой собственности. Никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией либо принятием каких-то других решений в области собственности", — подчеркнул глава государства.