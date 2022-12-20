Известные зарубежные режиссёры назвали лучшие фильмы 2022 года

Двадцать иностранных режиссёров назвали фильмы 2022 года, которые им больше всего понравились. О любимых кинолентах они рассказали в беседе с изданием Variety. В частности, Гильермо дель Торо выделил среди остальных "Элвиса" База Лурмана. Он полагает, что коллега создал свою самую личную картину, при этом понятную зрителям по всему миру.

"Остин Батлер [актёр, сыгравший короля рок-н-ролла] и Баз показали потрясающий мир, преобразующий талант Элвиса, его радость, душу и печаль", — сказал дель Торо.

А режиссёр Уэс Андерсон высоко оценил "Белый шум" Ноя Баумбаха. В свою очередь, Джадд Апатоу сообщил, что ему больше всего запомнилась картина "Фабельманы" режиссёра Стивена Спилберга. По его словам, лента основана на жизни Спилберга и рассказывает о том, как он стал величайшим режиссёром современности. Эдгар Райт выбрал лауреата Каннского кинофестиваля "Треугольник печали" Рубена Эстлунда. По его мнению, это "остроумное развлекательное кино, блестяще структурированное, с хорошими актёрскими работами и мастерски поставленное", чтобы его смотреть на большом экране.

"Заметьте, великое кино может быть весёлым", — подчеркнул Райт.