Путин пообещал предоставить субсидии ЛНР на зарплаты шахтёрам

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь субсидиями, чтобы власти ЛНР могли выплачивать зарплаты шахтёрам. Об этом глава государства сообщил на встрече с врио губернатора республики Леонидом Пасечником.

"Что касается помощи на сегодняшний день, то мы это тоже, конечно, сделаем. Особенно там субсидии на заработную плату или на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий", — заверил российский лидер.