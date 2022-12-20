Путин пообещал предоставить субсидии ЛНР на зарплаты шахтёрам
Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь субсидиями, чтобы власти ЛНР могли выплачивать зарплаты шахтёрам. Об этом глава государства сообщил на встрече с врио губернатора республики Леонидом Пасечником.
"Что касается помощи на сегодняшний день, то мы это тоже, конечно, сделаем. Особенно там субсидии на заработную плату или на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий", — заверил российский лидер.
В ходе встречи Путин также заявил, что руководству ЛНР не станут навязывать решений по теме приватизации угольных предприятий. Глава государства заметил, что решения по судьбе шахт должны принять власти республики. Он призвал Пасечника сделать так, как тот считает нужным.