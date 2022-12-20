Песков подтвердил, что Путин 16 декабря посещал зону спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин посещал зону специальной военной операции, когда 16 декабря работал в объединённом штабе войск СВО. Его слова приводит "Российская газета".

Песков прокомментировал слова депутата Госдумы Андрея Гурулёва, который написал, что верховный главнокомандующий ВС РФ был в зоне спецоперации.

"Если он имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да", — сказал Песков.