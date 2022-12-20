Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о "впечатляющих" морозах
Вильфанд: В ночь на 21 декабря в Московском регионе ожидаются морозы до 20 градусов
В ночь на среду, 21 декабря, в Московском регионе температура может опуститься до 20 градусов мороза. При этом днём она начнёт активно расти, но ожидаются снег и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Согласно данным Гидрометцентра, предстоящая ночь может стать самой холодной в регионе с начала зимы. Самая низкая ночная температура с начала сезона была зафиксирована 1 декабря — 13,8 градуса мороза.
"Ближайшая ночь будет по-настоящему холодная, морозы ожидаются впечатляющие. В самой Москве прогнозируется минус 12–14 градусов, а по области — до минус 20 градусов", — приводит слова метеоролога ТАСС.
Как утверждает синоптик, к утру потеплеет до 10 градусов мороза, а к вечеру — до двух градусов мороза — нуля градусов. По словам Вильфанда, в первой половине дня в столичном регионе прогнозируется снег, во второй — мокрый снег. Речь идёт о небольших осадках. Однако налипание мокрого снега и гололёд будут, подчеркнул метеоролог.
Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москве начнут таять огромные сугробы на улицах. Специалист предупредил, что с четверга осадки в Москве будут выпадать в виде мокрого снега и дождя, а температура воздуха в субботу может превысить четыре градуса выше нуля.
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