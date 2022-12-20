Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о "впечатляющих" морозах

В ночь на среду, 21 декабря, в Московском регионе температура может опуститься до 20 градусов мороза. При этом днём она начнёт активно расти, но ожидаются снег и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Согласно данным Гидрометцентра, предстоящая ночь может стать самой холодной в регионе с начала зимы. Самая низкая ночная температура с начала сезона была зафиксирована 1 декабря — 13,8 градуса мороза.

"Ближайшая ночь будет по-настоящему холодная, морозы ожидаются впечатляющие. В самой Москве прогнозируется минус 12–14 градусов, а по области — до минус 20 градусов", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Как утверждает синоптик, к утру потеплеет до 10 градусов мороза, а к вечеру — до двух градусов мороза — нуля градусов. По словам Вильфанда, в первой половине дня в столичном регионе прогнозируется снег, во второй — мокрый снег. Речь идёт о небольших осадках. Однако налипание мокрого снега и гололёд будут, подчеркнул метеоролог.