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20 декабря, 20:19

Талибы запретили девушкам в Афганистане получать высшее образование

Находящиеся у власти в Афганистане талибы* запретили девушкам обучаться в высших учебных заведениях. Об этом следует из указа Министерства высшего образования страны.

"В соответствии с решением правительства (талибов) высшее образование для девушек запрещено до следующего распоряжения", — говорится в документе.

Подчёркивается, что приказ был разослан в университеты страны, которые должны применить его в действие "как можно скорее" и сообщить о принятых мерах в министерство.

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Ранее Лайф рассказывал, что на юге Афганистана зафиксирована вспышка неизвестного смертельного заболевания. За сутки в районе Шаджой на востоке провинции заразилось не менее 80 человек, двое детей погибли.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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