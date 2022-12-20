Талибы запретили девушкам в Афганистане получать высшее образование

Находящиеся у власти в Афганистане талибы* запретили девушкам обучаться в высших учебных заведениях. Об этом следует из указа Министерства высшего образования страны.

"В соответствии с решением правительства (талибов) высшее образование для девушек запрещено до следующего распоряжения", — говорится в документе.

Подчёркивается, что приказ был разослан в университеты страны, которые должны применить его в действие "как можно скорее" и сообщить о принятых мерах в министерство.

Ранее Лайф рассказывал, что на юге Афганистана зафиксирована вспышка неизвестного смертельного заболевания. За сутки в районе Шаджой на востоке провинции заразилось не менее 80 человек, двое детей погибли.