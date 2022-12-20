Российский экипаж панамского судна, стоящего в порту Венесуэлы, попросил о помощи

Стоящий с августа в венесуэльском порту Ла Гуайра панамский сухогруз Leros, экипаж которого состоит из тринадцати россиян и пяти граждан Индонезии, не получает продуктов питания, а также необходимой помощи. Об этом РИА "Новости" рассказал капитан судна Альберт Фазлиев.

"Продукты питания нам с августа доставляют в половинном размере. Заказываешь на месяц, приходит на две недели", — сказал капитан.

Как уточнил капитан, члены экипажа вынуждены уменьшать рационы и "растягивать" продукты ещё на две недели. Изначально ожидалось, что судно в августе встанет на ремонт в одном из портов Венесуэлы, а затем продолжит нормальную работу по перевозке грузов. Этого не случилось, и на сухогрузе сразу начались проблемы со снабжением.

Фазлиев отметил, что Посольство РФ в Каракасе на днях помогло экипажу с продуктами. По словам капитана, после просьбы о помощи консульский отдел посольства убедил портового агента, "который должен нас обеспечивать, доставить на борт немного продуктов". Благодаря дипломатам теперь у экипажа есть еда на четыре-пять дней.

Также Фазлиев рассказал и о других "больших проблемах". В частности, членам экипажа уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. Кроме того, на корабле имеются устройства и аппаратура, которые нуждаются в немедленном ремонте, ведь без него безопасная работа в море невозможна. С августа заявки на техническое снабжение и обслуживание игнорировались и никто из техперсонала компании-оператора или местного агента сухогрузом не занимался, добавил капитан.

Кроме того, у экипажа есть проблема с документами. Моряки попросили помощи у Посольства РФ в Каракасе, Международной федерации профсоюзов транспортных работников (ITF), обслуживающей корабль московской страховой компании, а также у Морского управления Панамы. Все рядовые члены экипажа, у которых ещё не закончились контракты (у офицеров судна контракты истекли в начале декабря), уже написали заявления о списании с судна. Команда требует полной оплаты в соответствии с контрактом и возвращения на родину.