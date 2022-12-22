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22 декабря, 09:29

Отёк наутро обеспечен: Врач перечислила напитки, которыми не стоит злоупотреблять перед сном

Диетолог Лазуренко рекомендовала отказаться от газировки и соков перед сном

В ночное время лучше отказаться от употребления сладких газированных напитков, соков и кофе. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, газировка влияет на задержку жидкости в организме. Это происходит из-за большого количества глюкозы в этом напитке.

"Один миллиграмм глюкозы задерживает минимум 3–4 грамма воды. Задержка жидкости может стать причиной отёков и замедления углеводного обмена", — рассказала эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог также рекомендовала не пить перед сном кофе или зелёный чай. Эти напитки снижают уровень дофамина, который отвечает за спокойствие. Кроме того, людям с сахарным диабетом, гастритом и избыточным весом не стоит пить перед сном соки и смузи. По словам специалиста, эти напитки быстро всасываются в кровь и ускоряют выработку инсулина, опасного для таких категорий людей.

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Врач рекомендовала пить вечером и ночью успокаивающие травяные сборы или тёплую воду, которая обладает детокс-эффектом. Она подчеркнула, что в употреблении воды тоже нужно знать меру и пить её в небольших количествах, чтобы избежать отёков.

Ранее Лайф писал о том, что обыкновенная вода и овощи идеально подходят для очищения организма. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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