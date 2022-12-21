Косметолог перечислила ошибки в уходе за кожей лица, приводящие к раннему старению

Старение кожи — это естественный процесс, который начинается примерно в возрасте 25 лет. Нередко к этому приводят ошибки в уходе. Об этом Лайфу рассказала врач – косметолог-дерматолог-миколог "СМ-Косметологии" Мария Аветисова.

По её словам, при преждевременном старении кожи лица из-за снижения процессов обновления утолщается роговой слой эпидермиса. Постепенно слабеет гидролипидная мантия кожи — плёнка, которая выполняет барьерную функцию. Одной из ошибок в уходе врач назвала использование горячей воды при умывании.

"Регулярное умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, что приводит к чувству сухости и дискомфорта. Идеальный вариант — вода комнатной температуры", — отметила эксперт.

Также на это могут повлиять неправильно подобранные средства для умывания и отсутствие следующего этапа после очищения кожи — нанесения крема или сыворотки по типу кожи.

Ускорить старение кожи может сон с макияжем. Эксперт рассказала, что косметика, выделение кожного сала и накопленная за день грязь забивают поры, способствуют разрушению коллагена в коже и замедляют её регенерацию. Она также рекомендовала не злоупотреблять пилингами и не загорать на солнце и особенно в солярии. Поскольку из-за этого разрушается коллаген и эластин, что приводит к фотостарению кожи.