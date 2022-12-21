Автоэксперт рассказал, на какие машины стоит обратить внимание в 2023 году

Покупать машину ради вложения денег в наступающем 2023-м году не стоит, а обратить внимание на рынке можно на представителей китайских марок. Об этом телеканалу "360" рассказал автоэксперт, партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"Не думаю, что в следующем году цены на автомобили снизятся. Для этого нет никаких предпосылок, если только не будет серьёзной конкуренции на рынке. А её могут обеспечить исключительно китайские производители между собой. Они и так дают серьёзные скидки при покупке машин. В 2023-м ожидается появление целого ряда новых моделей, в первую очередь от китайских производителей. Будут новые марки", — заметил Моржаретто.

Однако, китайские автомобили стоят дороже двух миллионов рублей. В более низком ценовом сегменте не стоит ожидать скидок и снижения стоимости машин. Исправить ситуацию могут иранские марки, если они станут доступны отечественным покупателям, однако из-за пошлин стоимость машин может также оказаться достаточно высокой.

При этом, эксперт не стал советовать приобретать какую-то конкретную марку авто. Впрочем, если покупка машины — необходимость, то стоит это сделать с учётом наличия льготной системы автокредитования. Готовые раскошелиться могут обратить внимание на производителей, ранее покинувших отечественный рынок, однако эти модели будут очень дорогими, предупредил Моржаретто.

"Если человеку нужна машина, нужно покупать. Если нет, то просто в качестве вложения денег приобретать не стоит, конечно. Если есть достаточно "свежая" машина, которая хорошо ездит, смысла менять её не вижу. Вот у меня — трёхлетка, она меня устраивает", — заключил эксперт.