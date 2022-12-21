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21 декабря, 14:33

На Петербургском тракторном заводе в 2023 году откроют производство мостов

<p>Петербургский тракторный завод. Обложка © Владислав Вовк / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-12-21/na-peterburgskom-traktornom-zavode-otkroyut-novoe-proizvodstvo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Петербургский тракторный завод. Обложка © Владислав Вовк / Газета "Петербургский дневник"

На Петербургском тракторном заводе, который является одним из предприятий Кировского завода, в 2023 году откроют производство мостов. Об этом заявил гендиректор Сергей Серебряков.

"В наступающем году на Петербургском тракторном заводе запускаем новейшее производство мостов для "Кировцев". А это только на первом этапе более 600 вакансий", — цитирует его газета "Петербургский дневник".

Серебряков добавил, что на данный момент не хватает станочников, сварщиков, технологов, конструкторов, энергетиков и механиков. Он также рассказал, что сейчас совместно с Минпросвещения России и Администрацией Санкт-Петербурга реализуется крупный проект по строительству учебного центра. По словам руководителя, на предприятиях студенты проходят практику, причём многие хотят и дальше работать в организации. Гендиректор заключил, что Северная столица серьёзно относится к подготовке кадров.

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Никита Осипов

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