На Петербургском тракторном заводе в 2023 году откроют производство мостов
Петербургский тракторный завод. Обложка © Владислав Вовк / Газета "Петербургский дневник"
На Петербургском тракторном заводе, который является одним из предприятий Кировского завода, в 2023 году откроют производство мостов. Об этом заявил гендиректор Сергей Серебряков.
"В наступающем году на Петербургском тракторном заводе запускаем новейшее производство мостов для "Кировцев". А это только на первом этапе более 600 вакансий", — цитирует его газета "Петербургский дневник".
Серебряков добавил, что на данный момент не хватает станочников, сварщиков, технологов, конструкторов, энергетиков и механиков. Он также рассказал, что сейчас совместно с Минпросвещения России и Администрацией Санкт-Петербурга реализуется крупный проект по строительству учебного центра. По словам руководителя, на предприятиях студенты проходят практику, причём многие хотят и дальше работать в организации. Гендиректор заключил, что Северная столица серьёзно относится к подготовке кадров.
Ранее Лайф писал, что российский производитель АвтоВАЗ будет управлять петербургским заводом Nissan, активы которого ранее были переданы ФГУП "НАМИ". Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.