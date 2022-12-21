Изрезавший экс-возлюбленную неадекват из Волжского пытался уплыть на авто от полицейских

В Волгоградской области правоохранители задержали ранее судимого жителя Волжского, который изрезал ножом бывшую возлюбленную. За мужчиной пришлось устроить погоню, в итоге тот на полной скорости съехал на автомобиле в ледяную реку.

Погоня за подозреваемым в жестоком нападении на девушку в Волгоградской области. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, утром 21 декабря сотрудники ДПС заметили машину злоумышленника на одной из улиц города, после чего мужчина проигнорировал требования оперативников остановиться и попытался скрыться.

"Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан", — отметила Волк.

На предоставленных МВД кадрах видно, что мужчину буквально вытащили из ледяной реки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.