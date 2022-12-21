Изрезавший экс-возлюбленную неадекват из Волжского пытался уплыть на авто от полицейских
В Волжске задержали мужчину, изрезавшего бывшую возлюбленную
В Волгоградской области правоохранители задержали ранее судимого жителя Волжского, который изрезал ножом бывшую возлюбленную. За мужчиной пришлось устроить погоню, в итоге тот на полной скорости съехал на автомобиле в ледяную реку.
Погоня за подозреваемым в жестоком нападении на девушку в Волгоградской области. Видео © Telegram / "МВД Медиа"
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, утром 21 декабря сотрудники ДПС заметили машину злоумышленника на одной из улиц города, после чего мужчина проигнорировал требования оперативников остановиться и попытался скрыться.
"Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан", — отметила Волк.
На предоставленных МВД кадрах видно, что мужчину буквально вытащили из ледяной реки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как уже рассказывал Лайф, мужчина нанёс 10 ударов ножом бывшей возлюбленной на глазах у очевидцев. Женщине пытался помочь случайный прохожий, но напавший неадекват напугал его. Позднее проезжавшие мимо местные жители вызвали полицейских и скорую. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
Telegram / "МВД Медиа"