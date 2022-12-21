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21 декабря, 14:22

Гусь-Обнимусь и кот Батон: Названы игрушки, которые стали более востребованы перед Новым годом

Продажи детской игрушки Гусь-Обнимусь увеличились в два раза перед Новым годом

Продажи детской игрушки Гусь-Обнимусь увеличились в два раза перед Новым годом. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "Авито".

"За месяц продажи гусей разных размеров (от небольших до гигантских) на "Авито" выросли в два раза, а их покупка на платформе обойдётся пользователям в среднем в 730 рублей", — рассказали представители сервиса, добавив, что популярность выросла из-за игры Untitled Goose Game.

В соцсетях персонаж стал звездой, а покупатели любят Гуся за милый и "приглашающий к обнимашкам вид" — его используют для игр, фотосессий и как подушку. В конце 2022-го также выросли продажи плюшевых акул "Блохэй" из IKEA, активнее покупают утят Lalafanfan и схожих по дизайну собак. Перед Новым годом стали чаще приобретать и игрушку в форме авокадо. Кроме того, спросом пользуется длинный японский кот Батон и другой пушистик по имени Басик. Последний появился в России в 2011 году, а недавно снова стал популярен благодаря TikTok.

Эти игрушки не пройдут "протокол на слюни", поэтому от них лучше отказаться

Эти игрушки не пройдут "протокол на слюни", поэтому от них лучше отказаться

Ранее Лайф писал, что игрушки Хаги Ваги могут обложить экосбором из-за найденного в них фенола. В Российском экологическом операторе призвали в канун Нового года быть внимательными при выборе игрушек для своих детей.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов

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