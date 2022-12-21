Гусь-Обнимусь и кот Батон: Названы игрушки, которые стали более востребованы перед Новым годом

"За месяц продажи гусей разных размеров (от небольших до гигантских) на "Авито" выросли в два раза, а их покупка на платформе обойдётся пользователям в среднем в 730 рублей", — рассказали представители сервиса, добавив, что популярность выросла из-за игры Untitled Goose Game.

В соцсетях персонаж стал звездой, а покупатели любят Гуся за милый и "приглашающий к обнимашкам вид" — его используют для игр, фотосессий и как подушку. В конце 2022-го также выросли продажи плюшевых акул "Блохэй" из IKEA, активнее покупают утят Lalafanfan и схожих по дизайну собак. Перед Новым годом стали чаще приобретать и игрушку в форме авокадо. Кроме того, спросом пользуется длинный японский кот Батон и другой пушистик по имени Басик. Последний появился в России в 2011 году, а недавно снова стал популярен благодаря TikTok.