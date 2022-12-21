В Москве пятимесячный ребёнок едва не умер в частном бассейне из-за резкого запаха

В центре Москвы на Большой Почтовой улице пятимесячный малыш чуть не умер во время занятий плаванием, когда они вместе с матерью почувствовали резкий запах. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"По предварительной информации, пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью и доставлены в одну из столичных больниц", — говорится в тексте сообщения.

Выяснение обстоятельств произошедшего, а также ход проверки и её результаты взяла на контроль Басманная межрайонная прокуратура. Что стало источником запаха, пока не известно.