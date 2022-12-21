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21 декабря, 14:10

В Москве пятимесячный ребёнок едва не умер в частном бассейне из-за резкого запаха

<p>Бассейн, в котором чуть не произошла трагедия. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/1328" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Бассейн, в котором чуть не произошла трагедия. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

В центре Москвы на Большой Почтовой улице пятимесячный малыш чуть не умер во время занятий плаванием, когда они вместе с матерью почувствовали резкий запах. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"По предварительной информации, пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью и доставлены в одну из столичных больниц", — говорится в тексте сообщения.

Выяснение обстоятельств произошедшего, а также ход проверки и её результаты взяла на контроль Басманная межрайонная прокуратура. Что стало источником запаха, пока не известно.

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Артур Белкин

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