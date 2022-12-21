Большинство россиян заявили, что никто из их знакомых не терял работу в последнее время

В окружении большей части россиян (70%) в последние два-три месяца никто не терял работу, что говорит о стабильных показателях индекса безработицы. Об этом говорится в результатах опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 15% респондентов заявили, что среди их друзей без работы остались 1–3 человека, а 6% признались, что в их окружении занятости лишилось немалое количество знакомых. Также 76% опрошенных заверили, что сейчас не лучшее время брать кредиты, тогда как 10% заявили об обратном. При этом 24% граждан имеют как минимум один кредит, а два кредита — 15% респондентов.

По мнению 34% респондентов, сейчас лучшее время для того, чтобы положить свободные деньги в банк, а вот 35% уверены, что гораздо лучше забрать средства или никуда их не вкладывать. По мнению 64% участников опроса хранить деньги лучше в рублях, а 44% респондентов предпочли бы это делать в виде альтернативных активов, таких как недвижимость или же драгоценные металлы.

Кроме того, участники опроса рассказали, как строят планы на жизнь. 24% респондентов делают это на несколько лет вперёд, 29% — на несколько месяцев, ещё 20% ничего пока не планируют из-за нестабильной обстановки в стране и мире.