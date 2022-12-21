Путин призвал проанализировать и использовать вооружения НАТО для строительства ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил о том, что России хорошо известна вся информация о силах и средствах НАТО. Он призвал проанализировать натовские вооружения и использовать их для формирования Вооружённых сил РФ.

"Это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооружённых сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб", — сказал глава государства.

По его словам, российские войска благодаря специальной военной операции на Украине получили огромный боевой опыт. Он считает, что перед Минобороны стоит задача проанализировать его и включить в планы подготовки войск.