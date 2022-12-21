Шойгу: СВО показала высокий профессионализм всех уровней управления ВС РФ
Специальная военная операция на Украине показала высокий профессионализм всех уровней управления российских вооружённых сил. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.
"В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач", — отметил он.
Шойгу также подчеркнул, что наши бойцы в ходе боевых действий проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Об этом свидетельствует и тот факт, что более 100 тысяч российских военнослужащих за время спецоперации на Украине получили государственные награды, причём 120 из них стали Героями России.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ