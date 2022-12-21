Шойгу: Свыше 100 тысяч российских военных получили госнаграды за время СВО

Свыше 100 тысяч российских военнослужащих за время спецоперации на Украине получили государственные награды, причём 120 из них стали Героями России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства с участием российского лидера Владимира Путина.

"Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя РФ. За время спецоперации боевой опыт получили более 260 тысяч кадровых военнослужащих", — сказал министр.