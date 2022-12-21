Шойгу: Свыше 100 тысяч российских военных получили госнаграды за время СВО
Свыше 100 тысяч российских военнослужащих за время спецоперации на Украине получили государственные награды, причём 120 из них стали Героями России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства с участием российского лидера Владимира Путина.
"Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя РФ. За время спецоперации боевой опыт получили более 260 тысяч кадровых военнослужащих", — сказал министр.
Шойгу также подчеркнул, что наши бойцы в ходе боевых действий проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность.
Ранее Шойгу, выступая на коллегии Минобороны, заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Незалежной. Вместе с тем министр подчеркнул, что СВО показала высокий профессионализм всех уровней управления Российских Вооружённых сил.
Кадр из видео LIFE