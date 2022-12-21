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21 декабря, 12:58

Шойгу сообщил о росте боевых возможностей ВС РФ в 2022 году более чем на 13%

Боевые возможности Вооружённых сил РФ в 2022 году выросли более чем на 13%, а все задачи, поставленные на этот год, выполнены. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенной коллегии министерства с президентом страны Владимиром Путиным.

"В целом все задачи, определённые на 2022 год, вооружёнными силами выполнены. Их боевые возможности выросли более чем на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", — сказал он.

Шойгу оценил уровень современности стратегических ядерных сил РФ на 91,3%

Шойгу оценил уровень современности стратегических ядерных сил РФ на 91,3%

Ранее Шойгу заявил, что СВО показала высокий профессионализм всех уровней управления ВС РФ, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач.

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ТАСС / Иван Высочинский

Александр Юнашев

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