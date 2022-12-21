Шойгу сообщил о росте боевых возможностей ВС РФ в 2022 году более чем на 13%

Боевые возможности Вооружённых сил РФ в 2022 году выросли более чем на 13%, а все задачи, поставленные на этот год, выполнены. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенной коллегии министерства с президентом страны Владимиром Путиным.

"В целом все задачи, определённые на 2022 год, вооружёнными силами выполнены. Их боевые возможности выросли более чем на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", — сказал он.