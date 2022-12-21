Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на военных полигонах России

Сейчас на военных полигонах страны проходят подготовку для участия в спецоперации на Украине 150 тысяч мобилизованных бойцов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.

"В ряды Вооружённых сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник Генштаба, 150 тысяч человек проходят подготовку на военных полигонах", — сказал он.

По словам главы государства, 150 тысяч человек — достаточный резерв для ведения операции. Он даже почти стратегический, который сегодня не используется в боевых операциях, но люди проходят там подготовку, отметил Путин.