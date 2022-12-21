Путин: Сила России всегда была в единстве армии и народа, так будет и сегодня
Сила России всегда была и будет в единстве армии и народа. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.
"В единстве, как мы знаем, армии и народа всегда была наша сила. Так и сегодня", — отметил президент.
По словам российского лидера, наши военные сегодня сражаются так же мужественно и стойко, как герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Все бойцы выполняют долг достойно, рискуя собственной жизнью, а в случае необходимости героически закрывают собой однополчан, подчеркнул Путин.
Ранее Путин, выступая на коллегии МО, заявил, что против РФ сегодня используется потенциал практически всех стран – членов НАТО. При этом президент добавил, что боевые возможности российских войск увеличиваются постоянно и с каждым днём и этот процесс будет наращиваться.
Кадр из видео LIFE