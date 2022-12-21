Путин: Сила России всегда была в единстве армии и народа, так будет и сегодня

Сила России всегда была и будет в единстве армии и народа. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.

"В единстве, как мы знаем, армии и народа всегда была наша сила. Так и сегодня", — отметил президент.

По словам российского лидера, наши военные сегодня сражаются так же мужественно и стойко, как герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Все бойцы выполняют долг достойно, рискуя собственной жизнью, а в случае необходимости героически закрывают собой однополчан, подчеркнул Путин.