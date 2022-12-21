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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 12:28

Путин: Ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна даёт всё, что просит армия

Никаких ограничений по финансированию Вооружённых сил России нет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на коллегии Минобороны.

"А снабжение из реальных потребностей, если какие-то ведомственные нормативы устарели, их надо менять. Быстро. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают всё, что армия просит", — сказал он.

Вместе с тем глава государства добавил, что на поле боя не может быть мелочей, поэтому российские бойцы должны быть обеспечены всем необходимым, включая аптечки и шлемы, "на самом высоком уровне".

Путин: Военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены
Путин: Военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены

Ранее Лайф рассказывал, что Путин начал выступление на коллегии МО с минуты молчания в память о погибших военных. Он отметил, что бойцы РФ выполняют свой ратный долг достойно, не жалеют сил, прикрывают собой однополчан.

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Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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