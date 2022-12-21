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21 декабря, 12:22

Екатеринбургские кинотеатры нашли лазейку для проката нового "Аватара"

Кинотеатры в Екатеринбурге убрали с билетов название "Аватар-2" для "легального" проката

Завтра в РФ неофициально начнётся показ новой части фильма "Аватар". Ряд кинотеатров в Екатеринбурге уже понял, как организовать прокат зарубежной картины в условиях санкций. Как стало известно ЕАН, на билетах перестали писать название фильма. По данным агентства, к таким мерам прибегли в "Пассаже" и "Гринвич Синема".

"В билете ничего не будет написано, кроме ряда и места", — пояснил сотрудник кинотеатра "Гринвич Синема".

Смертельный показ: Зритель умер при просмотре "Аватара-2"

Смертельный показ: Зритель умер при просмотре "Аватара-2"

Ранее Лайф писал, что компания Walt Disney Co. пересмотрела свои ожидания от прокатных сборов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Причиной стало то, что за первые два дня лента собрала 53 миллиона долларов на внутреннем рынке.

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"Аватар: Путь воды", режиссёр — Джеймс Кэмерон, сценаристы — Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа / Kinopoisk.ru

Никита Осипов

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