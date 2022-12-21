Екатеринбургские кинотеатры нашли лазейку для проката нового "Аватара"

Завтра в РФ неофициально начнётся показ новой части фильма "Аватар". Ряд кинотеатров в Екатеринбурге уже понял, как организовать прокат зарубежной картины в условиях санкций. Как стало известно ЕАН, на билетах перестали писать название фильма. По данным агентства, к таким мерам прибегли в "Пассаже" и "Гринвич Синема".

"В билете ничего не будет написано, кроме ряда и места", — пояснил сотрудник кинотеатра "Гринвич Синема".