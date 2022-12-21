Екатеринбургские кинотеатры нашли лазейку для проката нового "Аватара"
Кинотеатры в Екатеринбурге убрали с билетов название "Аватар-2" для "легального" проката
Завтра в РФ неофициально начнётся показ новой части фильма "Аватар". Ряд кинотеатров в Екатеринбурге уже понял, как организовать прокат зарубежной картины в условиях санкций. Как стало известно ЕАН, на билетах перестали писать название фильма. По данным агентства, к таким мерам прибегли в "Пассаже" и "Гринвич Синема".
"В билете ничего не будет написано, кроме ряда и места", — пояснил сотрудник кинотеатра "Гринвич Синема".
Ранее Лайф писал, что компания Walt Disney Co. пересмотрела свои ожидания от прокатных сборов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Причиной стало то, что за первые два дня лента собрала 53 миллиона долларов на внутреннем рынке.
"Аватар: Путь воды", режиссёр — Джеймс Кэмерон, сценаристы — Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа / Kinopoisk.ru