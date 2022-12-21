Россияне рассказали, какую фразу из кино считают правилом жизни

Фразу "Ребята, давайте жить дружно" из серии мультфильмов "Приключения кота Леопольда" россияне назвали правилом жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru. С ней ассоциируют себя 40% респондентов.

На втором месте фраза "Наши люди в булочную на такси не ездят!" из фильма "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. За неё проголосовал 21% участников опроса. Эксперт по карьерному росту Гарри Мурадян считает, что это говорит о нежелании кичиться. Но в то же время это и отказ от ответственности, что может плохо сказаться на карьере.

На третьем месте фраза из мультфильма про домовёнка Кузю: "Я не жадный, я домовитый!". За неё отдали голоса 12% респондентов. Ещё 11% опрошенных выбрали фразу Карлсона "Пустяки, дело житейское!".

В списке также цитата "Оставь меня старушка, я в печали!" (7%), которую произнёс царь из комедии "Иван Васильевич меняет профессию", и "Мне бы такую работу, чтобы поменьше работы" (6%) из "Свадьбы в Малиновке". На последнем месте фраза "А чё это вы тут делаете, а?", которую сказал пионер из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" (4%).