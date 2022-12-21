Путин начал выступление на коллегии МО с минуты молчания в память о погибших военных

Президент России Владимир Путин начал выступление на расширенной коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших в ходе СВО. Видео © LIFE

"Все они (военные. — Прим. Лайфа) выполняют свой ратный долг достойно, не жалеют сил, прикрывают собой однополчан. Мы сегодня должны почтить память всех боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину", — сказал глава государства.