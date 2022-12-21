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21 декабря, 12:15

Путин начал выступление на коллегии МО с минуты молчания в память о погибших военных

Президент России Владимир Путин начал выступление на расширенной коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших в ходе СВО. Видео © LIFE

"Все они (военные. — Прим. Лайфа) выполняют свой ратный долг достойно, не жалеют сил, прикрывают собой однополчан. Мы сегодня должны почтить память всех боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину", — сказал глава государства.

Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

Ранее в ходе встречи с членами Совета по правам человека Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев

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