Путин начал выступление на коллегии МО с минуты молчания в память о погибших военных
Президент России Владимир Путин начал выступление на расширенной коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.
Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших в ходе СВО. Видео © LIFE
"Все они (военные. — Прим. Лайфа) выполняют свой ратный долг достойно, не жалеют сил, прикрывают собой однополчан. Мы сегодня должны почтить память всех боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину", — сказал глава государства.
Ранее в ходе встречи с членами Совета по правам человека Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ.
Кадр из видео LIFE